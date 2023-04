Laura Bott zeigt in der Galaria Fravi in Domat/Ems ihre Blumenerinnerungen

Die kleine Galaria Fravi im Dorfzentrum von Domat/Ems stellt sich nach ihrer Winterpause auf den Frühling und den Sommer ein. Die leuchtenden Malereien der aktuellen Ausstellung «Gefüge» der Engadiner Künstlerin Laura Bott erinnern an die Farben und die Üppigkeit der Natur in der warmen Jahreszeit. Laura Bott transportiert die Leuchtkraft der Farben in ihre Werke. Blau, Rot, Pink, Gelb: Es scheint, als hätte man eine ganze Blumenwiese vor sich oder stehe mittendrin.