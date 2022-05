Aus Alt mach Neu auf dem Theaterplatz Chur

Vom 18. bis 22. Mai wird sich der Theaterplatz in ein kreatives Werkatelier verwandeln – mit «Park Katrol», einer interaktiven Installation. Aus verschiedenen Bestandteilen von alten Möbeln sollen gemäss dem Theater Chur Kinder wie auch Erwachsene ihre ganz eigenen Kunstwerke kreieren können. Stuhlbeine, Lehnen, Stoffe und Nägel würden bei «Park Katrol» zur Verfügung stehen und könnten in Form von Kunstwerken recycelt werden, so das Theater Chur in einer Medienmitteilung. Die entstandenen Werke sollen sich dann in ein ständig veränderndes Gesamtkunstwerk integrieren.