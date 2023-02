Ein Stück über das Ringen mit der Ungewissheit

Flug MH370 war ein internationaler Passagierlinienflug der Malaysia Airlines. Am 8. März 2014 startete die ­Boeing mit 227 Passagieren und 12 Crewmitgliedern von Kuala Lumpur nach Peking: unspektakuläre Routine für 39 Minuten und 13 Sekunden. Dann verschwand das Flugzeug vom Radar. Sein Verschwinden wird als eines der grössten Luftfahrträtsel aller Zeiten bezeichnet – denn es scheint unglaublich, dass etwas so Grosses wie eine Boeing in einer Welt verloren ­gehen kann, in der vermutlich alles und alle unter Überwachung stehen, wie es in einer Medienmitteilung heisst.