Auf den Spuren einer weitverzweigten Familie

von Maya Höneisen

Ein Familienfoto aus dem Jahr 1866 weckte in Mario Giovanoli die Neugier, seiner Familiengeschichte nachzugehen. Das Bild zeigt Rocco und Giuseppa Tognola mit acht von ihren 14 Kindern. Die Familie – mütterliche Vorfahren des Autors – lebten in Grono im Misox. Das ist die eine Hälfte der Familiensaga. Die zweite Hälfte ist den im Bergell beheimateten väterlichen Vorfahren gewidmet. In aufwendiger Recherchearbeit ging der Autor den beiden Zweigen seiner Herkunft nach. Daraus entstanden ist das Buch «Labyrinth der Bündner Täler».