«Auch private Sammlungen sollten die gleichen Standards anwenden»

Andrea Raschèr ist einer der führenden Schweizer Experten für Raub- und Fluchtkunst. Von 1995 bis 2006 leitete er die Abteilung Recht und Internationales im Bundesamt für Kultur. In dieser Eigenschaft vertrat er die Schweiz an der Konferenz für Raubkunst in Washington. Raschèr hat familiär Bündner Wurzeln; er arbeitet als Jurist und Berater in Zürich.