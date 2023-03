Die Associaziun Center d’Art e Cultura präsentiert ihr neues Halbjahresprogramm

Die Schulanlage in Alvaschein versteht sich als Ort des Willkommens und des Austauschs, der das Entstehen neuer Ideen und Synergien begünstigt, wie es in der Mitteilung heisst. Eine «Antupada» – ein Ort also, der zufälligen als auch der vereinbarten, sich wiederholenden Begegnungen. (red)