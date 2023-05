Die Kammerphilharmonie macht Kino für die Ohren

Für Sonntag lädt die Kammerphilharmonie Graubünden im Theater Chur zu einem Programm mit legendärer Filmmusik. Zusammen mit der Moderatorin Susanne Kunz und dem jungen Schweizer Dirigenten Jonas Ehrler nimmt das Orchester sein Publikum dabei mit auf eine Reise quer durch Momente der Filmgeschichte. So erklingen Melodien aus Steven-Spielberg-Filmen «Schindlers Liste» und «Indiana Jones». Beide Musiken stammen aus der Feder von John Williams. Der 91-Jährige zählt zu den erfolgreichsten Hollywoodkomponisten und gilt heute längst als lebende Legende.

Neben Williams’ Filmmusikklassikern werden auch weniger bekannte, aber dennoch effektvolle Werke gespielt: Erich Wolfgang Korngolds «Kings Row» beispielsweise oder «Die Hornisse» von Dmitri Schostakowitsch. Korngold, 1897 geboren, studierte bei Alexander von Zemlinsky und musste 1938 vor den Nazis in die USA fliehen. Dort machte er sich als Filmkomponist einen Namen. Einige seiner fürs Kino geschriebenen Themen «schmuggelte» Korngold auch in seine «ernsthafteren» Werke – etwa in sein Violinkonzert op. 35.

Klänge aus Westernfilmen

Ursprünglich nicht als Filmmusik gedacht, aber dennoch als solche verwendet, wurden sowohl das «Adagio für Streicher» von US-Komponist Samuel Barber (1910–1981) als auch das Stück «On the Nature of Daylight» von Max Richter, einem deutschen Komponisten (*1966). Zu guter Letzt wird im Konzert eine Reihe mitreissender Westernmelodien zu hören sein – darunter Themen aus den Filmen «Die glorreichen Sieben» und «The Cowboys», einem John-Wayne-Klassiker von 1972, für den ebenfalls John Williams die Musik schrieb.

Am Pult der Kammerphilharmonie Graubünden steht Dirigent Jonas Ehrler, der 2021 als Finalist beim «Karajan Young Conductors Award» seine Lorbeeren einheimste und für eine kommende Generation junger Schweizer Dirigenten steht. Moderatorin Susanne Kunz war beim Schweizer Fernsehen SRF in zahlreichen Formaten zu sehen, darunter bis vor zwei Jahren im montäglichen Quiz «1 gegen 100». (red)

Konzert: Sonntag, 7. Mai, 17 Uhr, Theater Chur.

Ticketreservationen online unter kammerphilharmonie.ch