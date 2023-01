Neujahrskonzert: Mit dem Geiger Itamar Zorman zu musikalischen Höhen

von Christian Albrecht

Wie ehedem: Am frühen Montagabend lud die Kammerphilharmonie Graubünden zum Neujahrskonzert ins Theater Chur. Fiel dieses besondere Konzertformat in der Vergangenheit aus bekannten Gründen aus oder konnte nur per Livestream verfolgt werden, sassen die Orchestermusikerinnen und -musiker nun wieder prallvollen Sitzreihen im Parkett und auf dem Balkon gegenüber: Volles Haus, wie unschwer festgestellt werden durfte!