Ai Weiwei begeistert im Engadin

Er ist Konzeptkünstler, Bildhauer, Kurator, Menschenrechtler, Dissident. Er stammt aus Beijing, hat in New York, Berlin und England gelebt und hat sich nun in Portugal niedergelassen. Ai Weiwei lebt an einem Ort, «an dem man ein langes Schläfchen machen kann», wie er an der Podiumsdiskussion am Engadin Art Talks zur Belustigung der Besuchenden sagte. Selten war die Seletta in der Schule von Zuoz so voll wie am Samstagmittag.