Die ABBA-Story macht halt in Chur

In den vergangenen Jahren wurde die Show über 1000 Mal in Berlin sowie auf zahlreichen Bühnen im In- und Ausland gespielt. Die ABBA-Biografie geht nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland und Österreich erneut auf Tournee. Die Tournee wird durch den Verein «Nice Time Productions» ermöglicht, der Shows und Musical-Produktionen aus dem Ausland in der Schweiz organisiert. In Chur macht die Show halt am: Freitag, 12. Mai, 20 Uhr, in der Stadthalle. Weitere Informationen, auch zu Tickets, unter www.nicetime.ch/veranstaltungen/abba2023.