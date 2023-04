Fünf Fakten, die ihr über Superman noch nicht wusstet

Was wäre eigentlich aus Superman geworden, wenn er als Kind nicht in Kansas gelandet wäre, sondern in den Tiefen der Sowjetunion? Diese Frage hat sich der Comicautor Mark Millar auch gestellt und brachte 2003 die etwas andere Superman-Geschichte in «Genosse Superman» zu Papier. In der Alternativ-Geschichte wird der Ausserirdische vom Planeten Krypton zum Unterstützer von Stalins System und dessen sozialistischer Vision herangezüchtet. 2020 folgte ein Animationsfilm.