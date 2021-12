80 Tänzerinnen bringen den «Nussknacker» auf die Churer Bühne

80 Tänzerinnen der Tanzschule Balleo tanzen kommendes Wochenende den legendären «Nussknacker». Dieses berühmte Ballett gehört fast schon in jede Tänzerinnenlaufbahn, wie es in einer Mitteilung der Tanzschule Balleo heisst. Die Tanzschule möchte hiermit den jungen Tänzer im Alter von 3 bis 18 Jahren ermöglichen, ein Stück Weltkultur selbst zu erleben und in ihren Erfahrungsschatz mitzunehmen.