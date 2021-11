5500 Besucherinnen und Besucher im Museum Poschiavino

Das Museo Poschiavino in Poschiavo gehört mit seinen zwei Sitzen Palazzo de Bassus-Mengotti und Casa Tomé zu den grössten Museen des Kantons Graubünden. Ende Oktober ist die Saison des Museums zu Ende gegangen. Gegen 5500 Personen besuchten das Museum in dieser Saison, wie die «Fondazione Ente Museo Poschiavino» in einer Mitteilung schreibt. Die hohen Besucherzahlen seien auf die gestiegenen Übernachtungszahlen in der Region zurückzuführen. Vor allem die Sonderschau «Hexen! – Geschichten von Verfolgung im Puschlav» gehörte in diesem Jahr zu den besonderen Attraktionen.