Von der Fastnachtsidee zur national geschätzten Pipeband

Das tägliche Brot der heute 20-köpfigen Band sind seither eine wöchentliche Probe und unzählige Auftritte an Hochzeiten, Geburtstagen, Stadtfesten, Vereinsabenden, Hauptversammlungen, militärischen Anlässen und schweizerischen oder internationalen Pipeband- oder Harmoniemusik-Treffen in Deutschland, Italien, Österreich, Slowenien, der Schweiz und natürlich in Schottland: Zwischen 1995 und 2015 nahmen die Glaronians fünf Mal an der Pipe-Fest-Parade in Edinburgh teil.