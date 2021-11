Weltfilmtage sind gut angekommen

Am Sonntagabend sind die Weltfilmtage mit » erfolgreich zu Ende gegangen, wie die Veranstalter in einer Mitteilung schreiben. Es seien 34 Filme gezeigt und dafür rund 2000 Eintritte verkauft worden. Das sind etwa die Hälfte der Eintritte in den Jahren 2018 und 2019, bei denen die Veranstalter von «Rekord-Festival-Ausgaben» sprechen. Damals wurden allerdings auch mehr Filme gezeigt.