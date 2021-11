Seit 30 Jahren auf Kurs

Baustellenelemente prägten das Bild der diesjährigen Dis da litteratura in der Mehrzweckhalle Tircal in Domat/Ems. «Giud via», «abseits des Weges», lautete das Motto des dreitägigen Literaturfestivals. «Seit 30 Jahren sind wir auf Kurs. Seit 30 Jahren fährt dieser Dampfer Volldampf über romanische Strassen und Pfade. Seit eh und je in Domat/Ems. Schon immer mit neuen Büchern, schon immer ohne Arroganz, aber mit grossem Stolz», sagte Sara Francesca Hermann vom Organisationskomitee zum Auftakt der Veranstaltung.