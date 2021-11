Her mit der Butter

Wie geht es der Kultur in Graubünden, jetzt am Ende des zweiten Pandemiejahres? In manchem bis auf den letzten Platz gefüllten Kleintheater oder vor einem Glas Wein am Tisch einer Musikkneipe könnte man meinen, alles sei wie früher. Allenthalben lachen uns von Plakaten die Stars der Klassikszene an, und für so manches Konzert muss man sich beeilen, noch Tickets zu bekommen. Es scheint, die so lange blockierten Künstlerinnen und Künstler würden landauf, landab mit offenen Armen und bereitwillig gezücktem Zertifikat empfangen.