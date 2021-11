Graubünden mit Wes Andersons Augen sehen

Sein visueller Stil ist eigenwillig und unverwechselbar. Kaum ein anderer zeitgenössischer Regisseur hat in seinen Filmen solch eine einzigartige unverkennbare Bildsprache wie Wes Anderson. Für seine schrulligen Figuren in «The Royl Tennebaums», «Moonrise Kingdom», «Grand Budapest Hotel» oder zuletzt «The French Dispatch» erschafft der US-amerikanische Filmemacher ganz eigene Welten in Pastell, mit viel Retro-Charme und mit sehr viel Liebe zur Symmetrie. Die Orte in seinen Filmen haben stets was Magisches, wirken wie aus der Zeit gefallen und sehen auf den ersten Blick oft unscheinbar aus.