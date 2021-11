Einen Tag lang Kultur feiern

Wie immer bildet auch die Musik einen Schwerpunkt am Langen Samstag. In der Fundaziun Capauliana steht die rätoromanische Sängerin Chiara auf der Bühne. Psychedelic Rock, Punk und New Wave gibt es mit Ester Poly im Cuadro 22. In der Stadtbibliothek erklingt irische Musik, interpretiert vom Ensemble Le phénix. Begleitet wird die Formation von Tänzerinnen der Rojahn Academy of Irish Dance Basel. Zudem spielt in der Stadtbibliothek der Emser Musiker Tamino Weggler von der Band Noxx. Die Kammerphilharmonie Graubünden bringt im Theater Chur Igor Strawinskys «Feuervogel» zur Aufführung. Getanzt und szenisch umgesetzt wird das russische Märchen vom Tänzer Exequiel Barreras. Im Staatsarchiv widmen sich Sängerin Salome Cavegn und Pianist Andryi Dragan Werken von Duri Sialm.