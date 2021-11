Die Tanzschuhe haben ausgedient

Corinna Laube wirkt überrascht, als sie am Telefon für das Interview angefragt wird. «Aha…», sagt sie und zögert, bevor sie zusagt. Mit Presseleuten hat sie so ihre Erfahrungen gemacht. In einem früheren Porträt über sich las sie verblüfft, dass sie während ihrer Tanzausbildung auch als Bahnkontrolleurin gearbeitet habe. Banknotenkontrolleurin wäre richtig gewesen, damals in der Zürcher Druckerei von Orell Füssli. Dafür blieb die Tanzausbildung unerwähnt.