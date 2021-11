SRF will Spionageserie in Davos drehen

Nicht erst seit dem World Economic Forum WEF werden in Davos die Geschicke Europas und der Welt beeinflusst. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts trafen sich die Reichen und Mächtigen aus Politik, Wirtschaft, Adel und Kultur in Davos. Auch während in Europa der Erste Weltkrieg (1914–1918) tobte, kurte die Elite im Bündner Bergort. Nun soll diese Epoche den Rahmen für die bisher teuerste Produktion des Schweizer Fernsehens (SRF) bilden, wie der Sonntagsblick berichtet. 15 Millionen Franken soll das Budget der deutsch-schweizerischen Co-Produktion betragen.