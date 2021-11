Die Liebe zur Natur verbindet ihre Arbeiten

Auf Wunsch der Stiftung Mathias Balzer-Caspar und der Familie Balzer hätte die aktuelle Ausstellung in der Stadtgalerie in Chur eigentlich schon vor zwei Jahren realisiert werden sollen. Das Projekt musste aber wegen der Coronapandemie vorerst auf Eis gelegt werden. Die Idee zur Gegenüberstellung von Werken des Haldensteiners Mathias Balzer (1932–2012) mit denjenigen der in Zürich lebenden Künstlerin Barbara Heé (*1957) stammt vom Stiftungsratspräsidenten Jürg Fritzsche.