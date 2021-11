Vergöttert, verhaftet, verhöhnt und vergessen

«Sin señas particulares» verweist wie ein Grossteil der gezeigten Filme auf den politischen Anspruch, den das Festival seit über 30 Jahren an sich selber stellt. Gegenüber Radio SRF 2 sagte Regina Conrad vom OK-Team vergangene Woche, man wolle die Leute gerne auf das aufmerksam machen, was in der Welt laufe, auch auf das, was nicht so gut laufe. SRF hatte eigens eine Filmredaktorin nach Thusis geschickt, um im Vorfeld über das Festival zu berichten, das «in der ganzen Schweiz mittlerweile Kultstatus» habe. Gründungsmitglied Thomas Keller erzählte im Interview von den Anfängen der Weltfilmtage, wo es noch schwierig gewesen sei, die entsprechenden Filme aufzuspüren. «Heute sind wir in der glücklichen Lage, dass auch viele Schweizer Verleiher Filme in ihrem Repertoire haben, die in unser Programm passen.»