Leute mit Geheimnissen

Es ist ein Mutter-Tochter-Drama, es ist die Geschichte einer Emigration – und dann ist «Mutters Lüge» auch eine Ermittlung, die uns über mehr als 300 Seiten nicht mehr loslässt. Der Erstlingsroman von Monika Hürlimann, die in Graubünden als Ärztin in verschiedenen Spitälern und seit 2004 mit ihrer Psychiatriepraxis in Landquart bekannt ist, überrascht nicht nur durch die Wucht des erlebten Schicksals, sondern auch mit literarischer Qualität.