Die Kantonspolizei Graubünden jagt Matthias Schweighöfer – zumindest im Film

«Army of Thieves» spielt Jahre vor den Ereignissen des Zombiefilms «Army of the Dead» und erzählt die Geschichte des jungen Dieter, einem einfachen Bankangestellten in einer kleinen Filiale, der mit seinem langweiligen Leben hadert. Bis er an eine Bande international gesuchter Bankenräuber gerät und sein Talent als Tresorknacker entdeckt. Zusammen mit seinen vier neuen kriminellen Freunden muss Dieter drei in Europa verstreute Tresore knacken. Und einer dieser sagenumwobenen Tresore befindet sich auch in Graubünden, genauer gesagt in St. Moritz.