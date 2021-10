Der Misshandlung des Waldes setzte er ein Ende

Sein Name steht schon lange im imaginären Pantheon der Bündner Ausnahmetalente. Nach dem Zweiten Weltkrieg gingen die Verdienste des Forstingenieurs und Gebirgstopografen Johann Coaz (1822–1918) allerdings zusehends vergessen. Erst mit dem Nationalparkjubiläum 2014 und der Übergabe seines Nachlasses ans Staatsarchiv zwei Jahre später begann man wieder, sich in Graubünden an Coaz’ Pioniertaten zu erinnern. Vor drei Jahren würdigte das Amt für Wald und Naturgefahren Coaz in einer Jubiläumsausgabe der Zeitschrift «Bündner Wald».