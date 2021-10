Showdown im eisigen Graubünden

Werden sie es schaffen? Gelingt es dem Aroser Bergführer, das Künstlerpärchen mit dem ungeborenen Kind quer durch das vergletscherte Graubünden zum rettenden Luftschiff zu bringen? In der Churer Klibühni hat das Publikum am Dienstag in der Premiere von «Piz Palü» eine Art Katastrophenfilm im Westentaschenformat erlebt. Ob – wie bei dem Genre üblich – der gutmütige Underdog mit seinen Liebsten am Schluss den Weltuntergang überlebt, soll jetzt aber nicht verraten werden.