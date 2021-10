«Bei einem Musical kann ich aus dem Vollen schöpfen»

Andrew Bond wurde 1965 im nordenglischen Leeds geboren. 1977 zog die Familie in die Heimat seiner Mutter. Er lernte in Wädenswil schnell Deutsch und studierte Theologie. Aus seiner Tätigkeit als Religions- und Musiklehrer und dem Wunsch nach geeigneten Songs für seine Kinder entwickelte sich Bond ab 1997 zu einem der erfolgreichsten Kinderliedermacher der Schweiz. 750 000 verkaufte Alben und rund 100 Konzerte pro Jahr zeugen davon. Bonds neues Märli-Musical «Freddy Frächfäll – De Hibedi-Hop-Has» wird am Sonntag, 31. Oktober, im Forum im Ried in Landquart aufgeführt.