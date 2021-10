Der Soundtrack zu den Megasprüngen

Es ist Samstagnachmittag, die Sonne scheint aufs Festivalgelände. Die Musikbühne und die grosse Schanze sind in eine herbstliche Kulisse eingebettet: ein tiefblauer Himmel oben, links und rechts die roten, grünen und braunen Abhänge des Pizokels und des Calandas. In dieser Herbstarena, in deren Mitte die Obere Au liegt, findet ein Duell statt – ein Duell zwischen Musik und Sport. Ausgetragen wird es von den Bernern Lo und Leduc und den Snowboarderinnen und Snowboardern, die gerade ihre Qualifikationssprünge fahren und sich fürs abendliche Finale vorbereiten.