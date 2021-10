Der Gletscher in der guten Stube

Da ist einmal der Berg: Piz Palü. Für viele der schönste in Graubünden. Und dann gibt es den legendären Film: «Die weisse Hölle vom Piz Palü» von 1929. Um die Faszination dieser beiden Monumente haben Julian M. Grünthal und Meret Hottinger ein Theaterstück ersonnen, in das sie auch noch ihre Bedenken um gewisse Strömungen in der heutigen Gesellschaft packen wollten. Wie soll das auf eine kleine Bühne passen? Ein Probenbesuch bei «Piz Palü», das am Dienstag in der Klibühni Premiere feiert, bringt zumindest diese Erkenntnis: Bergdrama geht auch in der guten Stube.