Viel Schweizer Musik in der Bündner Hauptstadt

Was an einem Churer Event natürlich nicht fehlen darf, ist Churer Musik! Für diese sorgen der Churer Rapper Liv und sein Produzent Geesbeatz. Genau diese beiden haben just in diesem Jahr ihre EP «80er Kidz» veröffentlicht. Eine Platte voll mit souligem, rauem Rap und ehrlichen und direkten Texten. Diese soll ein Vorgeschmack sein auf das neue Album, welches in diesem Jahr noch folgen soll.