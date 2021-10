In Julis Dorf brodelt mehr als nur die Kartoffelsuppe

Wer für das erste Buch viel Lob bekommen hat, sieht sich dem Problem ausgesetzt, dass die Latte der Erwartungen hoch liegt, was das zweite Werk betrifft. Nicht selten besteht die Gefahr der Selbstimitation, wenn man das Erfolgsrezept sicherheitshalber nochmal anwendet und lediglich etwas variiert. Oder aber man macht etwas ganz anderes, am besten gerade das Gegenteil, und erschwert so ganz bewusst den Vergleich zwischen dem ersten und zweiten Buch.