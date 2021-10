Die Band Blue Jeans zeigt sich wieder von ihrer rockigeren Seite

Rätoromanisch trifft auch Rock ‘n’ Roll. Sechs Monate nach «Reputaziun», hat die rätoromanische Band Blue Jeans seit heute Freitag wieder eine neue Single am Start. Mit «Mr. Moon» wendet sich das zweiköpfige Duo, bestehend aus Sängerin Nicoline Janka und Gitarristen Fabrizio Forcella, dem Sound der Pop-Punk-Phase der späten 90er- und frühen 2000er-Jahre zu. Der Titelname ist eine Hommage an den The-Who-Drummer Keith Moon, wie es in einer Mitteilung heisst.