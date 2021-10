Bündner Elektroinstallateur mischt bei den Weltmeisterschaften mit

In den nächsten zwölf Monaten wird sich das Nationalteam intensiv auf die Berufsweltmeisterschaften «World Skills 2022» in Schanghai vorbereiten. Dort werden sie sich in genau einem Jahr mit den besten Fachkräften der Welt messen. Die Schweizer Delegation wird in 39 der insgesamt 60 Wettkämpfen der Weltmeisterschaften teilnehmen. (mea)