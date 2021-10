Arosa als Hochburg der Mundart

Am vergangenen Wochenende fand das fünfte Arosa Mundartfestival statt. Die insgesamt 35 Künstlerinnen und Künstler zeigten eine Vielfalt an Dialekten und Genres, wie es in einer Medienmitteilung von Arosa Tourismus heisst. So startete das Festival am Donnerstag mit einem Seislerabend. Unter den Vertreterinnen und Vertreter des Freiburger Dialekts war auch der Sänger Gustav, der nach vier Jahren der Abwesenheit in Arosa erstmals wieder auf einer Bühne stand. Neben ihm war auch SRF Dialektologe André Perler vor Ort und das Musiktrio Ruederer, die statt zu dritt zu viert auftraten.