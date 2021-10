Fünf Serien, die man gesehen haben muss

Keine Serie ist derzeit so beliebt wie «Squid Game». Die Produktion aus Südkorea wurde Mitte September auf Netflix veröffentlicht und liegt in allen Ländern, in denen sie verfügbar ist, auf dem ersten Platz. Das hat noch keine andere Netflix-Serie zuvor geschafft. Sie ist auf dem besten Wege, dazu «Bridgerton» als erfolgreichstes Netflix-Original überhaupt abzulösen. Die royale Serie wurde in einem Monat von 82 Millionen Haushalten gesehen.