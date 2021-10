Das Geheimnis des Mühleturms ist gelüftet

von Sara Marti und Gianna Jäger



In den vergangenen Wochen haben viele gespannt auf diesen Moment gewartet: Das Mühleturm-Geheimnis wurde am Donnerstag endlich gelüftet. Das Bild in 40 Metern Höhe zeigt nun nicht mehr einen Kristall, sondern ein kunterbuntes Kunstwerk. Entworfen wurde es von der Zweitklässlerin Mayara aus Chur. Der Street-Art-Künstler Fabian «Bane» Florin hat das Bild gemeinsam mit Linus von Moos, alias «Rips 1», auf den Turm übertragen.