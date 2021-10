«Ist die Sontga Margriata ein Mann geworden?»

In ihrer aktuellen Produktion nimmt sich die Churer Theatergruppe Ressort k einer bekannten rätoromanischen Legende an: dem Lied der «Sontga Margriata». Diese soll als Mann verkleidet sieben Sommer lang auf einer Alp gearbeitet haben. Als ihre Verkleidung eines Tages aufflog, verfluchte Margriata die Alp – so erzählt man es sich seit dem Mittelalter. Ressort k versetzt die Geschichte ins 21. Jahrhundert.