Arosa feiert die Schweizer Mundart

Das Programm des diesjährigen Arosa Mundartfestival bietet eine bunte Palette an Literatur, Musik, Satire und Chanson. Es findet vom 7. bis 10. Oktober statt und soll die Generationen, Regionen und Dialekte der Schweiz verbinden, wie es in einer Mitteilung von Arosa Tourismus heisst. So singt und diskutiert Rapper Greis dieses Jahr mit seinen Vorbildern, den Liedermachern Aernschd Born und Urs Hostettler. Die junge Bündner Musikerin Any Sabadi trifft auf den bald 80-jährigen Mundartmusiker Toni Vescoli.