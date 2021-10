Von Ziegen mit Zäpfchen und Hexen, von denen nur der Besen blieb

Falls Sie grad auf der Suche nach einer originellen Bezeichnung für die Stimmungskillerin im Büro oder für den sauertöpfischen Nachbarn sind: Im Romanischen findet sich immer was. Zum Beispiel der griesgrämige «mirimori», der so mürrisch dreinblickt, wie der «miratutner» alles schwarz sieht. Hübsch ist auch der «mirau­iersch», der schielende «Schrägschauer». Oder der «misarogn». Entschuldigung, liebe Spitzmaus: Ist damit ein Mensch und nicht deine Spezies gemeint, bedeutet das Wort so viel wie «Jammergestalt».