Die Krise stärkt den Willen zum Wandel

von Leci-Andri Flepp

Die lange coronabedingte Stille in der Blasmusikszene wurde nicht nur untätig ausgesessen. Bestes Beispiel dafür ist die Brass Band Sursilvana, die während der Pandemiezeit zur Reflexion fand und sich in Graubünden Brass umtaufte. Die überregionale Band mit sehr hohem musikalischem Niveau bestritt am vergangenen Wochenende in verschiedenen Orten im Kanton ihr traditionelles Herbstkonzert. Es war dies der erste offizielle Auftritt nach dieser Transformation.