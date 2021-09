Waltensburg lädt zu Spanferkel, Freskomalerei und Bogenschuss

Das Kulturerbe des berühmten Schöpfers der Kirchenfresken von Waltensburg einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich machen: Dieses Ziel verfolgt die Werkstatt Waltensburger Meister – zum Beispiel mit den alljährlich auf die Beine gestellten Waltensburger Meistertagen.

Heuer finden sie am Samstag, 2. Oktober, von 10 bis 16 Uhr, sowie am Sonntag, 3. Oktober, von 11 bis 15 Uhr statt, und zwar auf dem Gelände des Biohofs Seeli im Curtgin Grond unweit des Hotels «Ucliva».

Erneut ist der Verein Prähistorische Jagdtechniken Graubünden in Vuorz/Waltensburg mit von der Partie, seine Mitglieder unterweisen Besucherinnen und Besucher ab sieben Jahren im Bogenschiessen. Ebenfalls mit dabei ist Restauratorin Brigit Bütikofer aus Trin; sie zeigt, wie man in der Technik des Waltensburger Meisters selbst ein Fresko malen kann. Spiele aus dem Mittelalter für Jung und Alt, ein Postenlauf durch den Wald zur Ruine Kropfenstein für Kinder in Begleitung von Erwachsenen und ein kulinarisches Angebot runden die Programmpalette ab, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht.