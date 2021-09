Die Klibühni erhält im Herbst 2022 eine neue Theaterleitung

Für die Nachfolge von Reto Bernetta und Rita Cavegn, welche die Geschicke des Theaters Klibühni in Chur in den vergangenen Jahrzehnten geprägt haben, bewarben sich zahlreiche Persönlichkeiten – eine Resonanz, welche die Bedeutung der Klibühni als künstlerische Institution widerspiegelt, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Der Vereinsvorstand habe in den vergangenen Monaten die zahlreichen Bewerbungsunterlagen studiert, mehrere Vorstellungsrunden abgehalten und vertiefende Gespräche mit jenen Kandidatinnen und Kandidaten geführt, die in die engere Wahl gekommen seien.