Geheimnisvoller Besuch im Haus mit dem Hochofen

Es geht Schlag auf Schlag bei Rita Juon. Die Autorin gibt ihre ­Krimis schon fast im Jahresrhythmus heraus. Nach «Tod am Piz Beverin» (2018) und «Tod in der Viamala» (2019) liegt mittlerweile mit «Tod in ­Andeer» schon die dritte Mords­geschichte der Maseinerin auf den Büchertischen.