Grosse Momente mit Kleinkunst

Das Wetter hat es den Kleinkünstlerinnen und Kleinkünstlern am vergangenen Samstag einfach gemacht: Bei angenehmen Temperaturen liess es sich im Hauptort so oder so vortrefflich flanieren. Und wenn dabei auf dem Cityplatz oder im Volksgarten auch noch unterhaltsame Kunst geboten wird, lohnt sich der Gang nach draussen noch mehr.