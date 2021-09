Zwei Chöre und Verein Tenna Plus erhalten Stiftungspreis

Die Stiftung Familie Georg Aliesch-Davaz hat entschieden, den Stiftungspreis 2021 auch dieses Mal an mehrere Personen zu verleihen. Wie es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag heisst, wird der mit 45'000 Franken dotierte Preis dreigeteilt. Je 15'000 Franken gehen an den Chor viril Surses, den Chor viril Ligia Grischa und den Verein Tenna Plus, der sich zum Ziel gesetzt hat, das kulturelle und gesellschaftliche Leben in Tenna zu fördern.

Die Preisverleihung fand am Donnerstagnachmittag im Gabentempel auf dem Rosenhügel in Chur statt.

Kultur in Graubünden unterstützen

Vor etwas mehr als 15 Jahren verstarb die kinderlose und alleinstehende Ursula Aliesch aus Chur im Alter von 85 Jahren. In ihrem Testament ordnete sie die Errichtung einer Stiftung an. Die gemeinnützige Stiftung Familie Georg Aliesch-Davaz mit Sitz in Chur unterstützt und fördert entsprechend dem Willen der Stifterin durch Preise die Kultur in Graubünden, worunter Leistungen einer Person, von Gruppen oder Institutionen auf dem Gebiet der Kultur berücksichtigt werden. Auch kann sie einem Schweizer Bürger beziehungsweise einer Schweizer Bürgerin für eine hochstehende Erfindung einen Preis ausrichten. (ivk)