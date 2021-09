Seinen Mitmenschen wollte er die Augen öffnen

von Rico Valär*

Vor wenigen Wochen fand die Feier zu seinem 90. Geburtstag statt, am 22. Juli im Hotel «Castell» in Zuoz. Freunde, Bekannte, Wegbegleiter waren von nah und fern gekommen, um ihm zu gratulieren. Ein reich bebildertes Buch und ein Kurzfilm erschienen für den Blick in das Kaleidoskop seines vielfältigen Werks und Wirkens. Glücklich war Jacques Guidon, bewegt und etwas müde, begleitet von seiner Frau Eva Guidon, eine wichtige Stütze seines Schaffens.