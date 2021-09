Und das Werkzeug für den nächsten Gabrieli ist auch schon dabei

Am Ende seines Lebens, 1747, bestimmt er nicht nur einen grossen Teil seines Vermögens testamentarisch für die Errichtung einer Lateinschule in Roveredo. Er hat auch einen unverwirklichten Traum, den Traum eines Zukunftsprojekts für sein Heimatdorf als ideale Stadt. Zumindest imaginiert es Autor Gianni Bertossa so in seinem neuen Bilderbuch «Gabriel de Gabrieli und der Gabrielor». Denn wie der Untertitel schon sagt: Es ist die wahre Geschichte des vor genau 350 Jahren geborenen Misoxer Barockarchitekten – und auch die «ein wenig erfundene».