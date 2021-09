Zur falschen Zeit am falschen Ort gebaut – und heute ein Bijou

Die Zäsur folgt in der Mitte, in der Mitte des Jahrhunderts, in der Mitte der Hausgeschichte. Es ist der 8. August 1949, ein warmer Tag mit Föhndruck, in der Küche des Bergüner Kurhauses feuern die Angestellten ein wie immer, sie zünden Papier im Rauchabzug an, um die Zugwirkung des Kamins zu verbessern, die Glut gelangt in einen Dachzwischenraum, ein Glimmbrand entwickelt sich, schliesslich ein Grossbrand. Das Feuer zerstört weite Teile der oberen Geschosse, die unteren tragen Löschwasserschäden davon.