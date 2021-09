Sie entfesseln die Brass-Kraft

von Albrecht Christian

Einhundertundfünfundzwanzig Jahre. Das Wort muss man sich erst mal auf der Zunge zergehen lassen. Seit 1896 also besteht in Kazis – so die damalige Schreibweise von Cazis – eine Musikgesellschaft. Alte Quellen weisen darauf hin, dass sich bereits schon 1871 eine Musikkapelle formierte.